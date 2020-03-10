Bir Zamanlar Çukurova'da bomba ayrılık! O isim diziye veda ediyor

ATV'nin Tims&B imzalı "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi ikinci sezonunda da ilgiyle izleniyor. Murat Saraçoğlu'nun yönettiği dizide bir ayrılık yaşanacak. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Adana'da çekilen fenomen dizide Hatip Ağa karakterini canlandıran Mehmet Polat 59. bölümde ekibe veda edecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN VAHİDE PERÇİN DE Mİ AYRILACAK?

Öte yandan son olarak Nazan Kesal'ın kadrosuna katıldığı dizide flaş bir ayrılığın daha yaşanacağı konuşuluyor. Set ortamında sık sık huzursuzlukların yaşandığı kulaktan kulağa yaşanan diziden Hünkâr karakterine hayat veren Vahide Perçin'in ayrılmak istediği öne sürüldü. Geçen sezon da benzer bir iddia gündeme gelmiş, ancak bölüm başına 100 bin TL aldığı belirtilen Perçin'le ilgili yapım şirketi yalanlama yayınlamıştı.