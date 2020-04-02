Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Bir Zamanlar Çukurova 62. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi hayranları yeni bölüm ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Dizinin 61. bölümünde Demir Züleyha'yı kurtarmak için mahkemede ona büyük bir aşk beklediğini söyler. Nefesler tutulur ve mahkemeden çıkacak karar beklenir. Küçük Adnan ise annesini çok özlemiştir. Bir Zamanlar Çukurova 62. Yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile bu akşam (2 Nisan) ATV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Dizinin yeni bölümünde; Demir Züleyha'yı kurtarmak için mahkemede ona büyük bir aşk beklediğini söyler. Nefesler tutulur ve mahkemeden çıkacak karar beklenir. Küçük Adnan ise annesini çok özlemiştir. Fekeli ve Çetin ölümle burun buruna gelir. Silahlarını çıkarıp otomobillerini siper ederek uzun bir mücadeleye girişirler. Tüm bu karmaşanın ardından Yılmaz ile Fekeli de tekrar karşı karşıya gelir. Fekeli, Yılmaz’ın silahını kendine doğrultur.

Şehirde adeta savaş çıkmış, her yerden bir olay duyulurken, Şermin ise kendi dünyasının derdindedir. Savcı Jülide’yi hem Adana’dan hem Dr. Sabahattin’den uzaklaştırmak için yaptığı planı devreye sokmuş ve seyre başlamıştır. Ama elbette Jülide’nin rüşvet almakla suçlanması ile Sabahattin önce Şermin’den şüphelenecektir.

Bir Zamanlar Çukurova 2 Nisan Perşembe akşamı 20.00’de ATV’de yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 62. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Perçin

Uğur Güneş

Murat Ünalmış

Hilal Altınbilek

Turgay Aydın

Kerem Alışık

Serpil Tamur

Bülent Polat

Selin Yeninci

Melike İpek Yalova

Sibel Taşçıoğlu

Selin Genç