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  3. Bir girdi pir girdi, Instagram çöktü 

Bir girdi pir girdi, Instagram çöktü 

Bir girdi pir girdi, Instagram çöktü 

Instagram âlemine hızlı bir giriş yapan ünlü oyuncu Jennifer Aniston, efsanevi Friends dizisinin oyuncularıyla birlikte görüldüğü ilk fotoğrafıyla hem kalpleri fethetti hem de takipçi rekoru kırdı.

Aniston hesabı yarattıktan sadece 30 dakika sonra 116 bin kişi tarafından takip edildi. Fotoğraf paylaşıldıktan 12 saat sonra ise tam 5 milyon kişi ünlü yıldızı takip etmeye başladı. Aniston’ın Instagram’a girdiğini duyan hayranları ise platformun bir süre çökmesine neden oldu ve hesap daha fazla takipçi kabul edemedi. 

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