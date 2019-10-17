Bir girdi pir girdi, Instagram çöktü 

Aniston hesabı yarattıktan sadece 30 dakika sonra 116 bin kişi tarafından takip edildi. Fotoğraf paylaşıldıktan 12 saat sonra ise tam 5 milyon kişi ünlü yıldızı takip etmeye başladı. Aniston’ın Instagram’a girdiğini duyan hayranları ise platformun bir süre çökmesine neden oldu ve hesap daha fazla takipçi kabul edemedi.