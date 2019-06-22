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  3. Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun yıldızı bakın şimdi ne yapıyor!

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun yıldızı bakın şimdi ne yapıyor!

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun yıldızı bakın şimdi ne yapıyor!

Hepsi grubunun solistlerinden Eren Bakıcı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Müziği bıraktıktan sonra Bursa'da köy hayatı yaşamaya başlayan Bakıcı, "Çok şükür artık çok sokakta rahatça yürüyorum. Eskiden sokakta yürümek çok zordu benim için" dedi

Köy hayatı yaşadıktan sonra seramik işine atılan ve ara ara istanbul'a doktor kontrolü için geldiğini söyleyen Eren Bakıcı, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektiflere takıldı.  Gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları cevaplayan Bakıcı, müzik hayatını geçmişte bıraktığını söyleyerek "Müziğe geri dönmem artık söz konusu olmaz. Ben toprakla uğraşmayı, toprağa dokunmayı çok seviyorum" dedi.

'Kimseyi takip etmiyorum'

Güzel şarkıcı, "Son dönemde beğendiğiniz veya dinlediğiniz şarkıcı var mı?" sorusuna "Bizim evimizde televizyon yok. Daha çok telefondan belgesel tarzı şeyler izliyorum. O yüzden yorum yapma lüksüm yok, çünkü kimseyi takip etmiyorum. Yeni şarkıcıların yaptığı pop müzik tarzları ilgi alanımda olmadığı için kimseyi dilemiyorum.

Daha çok elektronik, klasik ve jazz gibi müzik tarzlarını seviyorum. Pop müzik yok ilgi alanımda değil. İşimiz gereği, severek pop müzik yaptım ama şimdi hiç ilgi alanımda değil. Günümüzde yapılan pop tarzı şarkıların hepsi birbirine benziyor. Yeni şarkıcılarda var ama hiç birini takip etmiyorum." şeklinde konuştu.

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