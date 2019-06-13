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13 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:03

Bir bebek dört bakıcı

Bir bebek dört bakıcı

Eşi Feyza ve 1 yaşındaki oğlu Kuzey ile Kıbrıs’a gitmeye hazırlanan Özcan Deniz, otel tatilleri için yanlarına dört bakıcıyı alacak.

İstanbullu Gelin dizisi final yapan Özcan Deniz, eşi Feyza ve oğlu Kuzey Deniz ile birlikte ilk tatilini Kıbrıs’ta yapacak. 29 Haziran’da Elexus Hotel’de sahne alacak olan Deniz, konserden 3 gün önce otele gelip ailesiyle birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaracak. 1 yaşındaki oğluyla birlikte ilk kez yaz sezonu açacak olan Deniz çiftine, anneleri Kadriye Deniz ve dört bakıcının da eşlik edeceği öğrenildi. 

YEMEKLER ORGANİK 

Yıllar sonra otelde sahne alacak olan Özcan Deniz, firmadan da özel isteklerde bulunmayı ihmal etmedi. Ünlü ismin kaldığı kat komple kapatıldı. 1 kral dairesi ve 6 suit oda Deniz için ayrıldı. Ayrıca yemesine dikkat eden Feyza Deniz için tamamen organik ürünlerden oluşan özle bir menü listesi hazırlandı. Ayrıca Deniz Ailesi’ne 3 V.I.P araç da tahsis edildi. 

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