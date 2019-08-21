Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7357
  • 6,3678
  • 275.986
  • 96031.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Burcu Esmersoy boşanıyor mu? sorusu yanıt buldu: Bir araya gelmemiz mümkün değil

Burcu Esmersoy boşanıyor mu? sorusu yanıt buldu: Bir araya gelmemiz mümkün değil

Burcu Esmersoy boşanıyor mu" sorusu yanıt buldu: Bir araya gelmemiz mümkün değil

Burcu Esmersoy, geçen yıl evlendiği Berk Suyabatmaz’a boşanma davası açtı. Birbirinden tazminat talebinde bulunmayan çift, 2 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak. 

NESLİHAN KESKİN

Manken sunucu Burcu Esmersoy, geçen yıl sürpriz bir şekilde dünyaevine girdiği Berk Suyabatmaz’la anlaşmalı boşanma için dava açtı. Birlikteliklerinin artık yürümediğini söyleyerek ayrılık kararlarını açıklayan Esmersoy ile Suyabatmaz, 2 Aralık’ta hakim karşısına çıkarak düşüncelerini bu kez mahkemede söyleyecek. İstanbul Aile Mahkemesi’ne ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ konulu boşanma davası açan Burcu Esmersoy, ayrı evlerde kaldıklarını ve bir daha bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Eşinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmayan ünlü manken, boşanma konusunda da eşiyle anlaştıklarını belirtti. Anlaşma protokolüne göre hakim, çifti tek celsede boşayacak. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti... Yakalandılar!
Demet ve Cenk'in evliliğinden ticaret doğdu
İkizlerini beklerken kayınpeder olmuş
Banu Parlak canlı yayında Emrah'a cevap verdi
Kenan Doğulu: Evimize mutlu dönelim
<p>Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kıyılarda kaçak yapılaşmaya karşı denetimlerin devam etti

Bakan Kurum Yanan Ormanların İmara Açılması Hakkında Konuştu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tırpanla ot biçip taş kaldırarak şampiyonaya hazırlanıyor

Ayıları bal testine tuttu! Sizce ilk tercihleri ne oldu?