Bir Annenin Günahı 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Bir Annenin Günahı 4. bölüm izleme linki

Bir Annenin Günahı dizisi bu akşam 4. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Bir Annenin Günahı'nda heyecanlı dakikalar yaşanacak. Peki, Bir Annenin Günahı yeni bölümde neler olacak? Bir Annenin Günahı 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte tüm detaylar..

BİR ANNENİN GÜNAHI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Bir Annenin Günahı 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BİR ANNENİN GÜNAHI 4. BÖLÜM İZLE

BİR ANNENİN GÜNAHI 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gitmeye karar veren Yağmur havalimanına doğru yola çıkmıştır. Ancak Yusuf'un da Yağmur'u bırakma gibi bir niyeti yoktur. Nefesinin son damlasına kadar Yağmur'u gitmeden yakalayabilmek için koşar. Yağmur'a ulaşan Yusuf'un ona söyleyeceği tek bir şey vardır. Babasının ölümü hakkında öğrendiği gerçek Yusuf'un Yağmur'u döndürmesine etki edecek mi? O gerçek ne?

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikayesini işleyen "Bir Annenin Günahı", dramatik hikayesiyle sezona damga vuracak. Filipinler’de reyting rekorları kıran "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlandı.

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Bir Annenin Günahı dizisinin başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin paylaşıyor.