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'Başarı tutkuyla gelir'

'Başarı tutkuyla gelir'

‘Lâl Hayal’ adlı tiyatro oyununda 7 kadını canlandıran Songül Öden, başarısınnın sırrını ‘sevdiği işi tutkuyla yapma’ya bağladı.

‘Bir Aile Hikayesi’ dizisiyle ekranlara geri dönüş yapan ve şimdilerde ‘Lâl Hayal’ tiyatro oyununda rol alan Songül Öden MAG dergisine konuştu. Bugüne kadar sayısız ödülün sahibi olan oyuncu, başarısının sırrını, “İşime tutkuyla bağlıyım... Sevdiğin işi yapmak inanılmaz bir ayrıcalık. İnsan sevdiğine vakit harcamak, özenli olmak ister. Her türlü sevgi emek ilişkisinde de karşılığını almak kaçınılmazdır” sözleriyle anlattı. Öden ikili ilişkiler için, “İlişkide şeffaflık, sadakat ve güven olmazsa yükten başka bir şey değildir” dedi. 

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