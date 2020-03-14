Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,3299
  • 7,0451
  • 314.125
  • 95605.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Beyza Şekerci'yi kahreden haber

Beyza Şekerci'yi kahreden haber

Beyza Şekerci'yi kahreden haber

Oyuncu Beyza Şekerci'nin acı günü... Beyza Şekeri, babannesinin hayatını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Şekerci, acısını şöyle dile getirdi: "Canım Babaannem, ölümün iyisi, güzeli olur mu? Oluyormuş... Giderken yine bir şeyler öğreterek gittin. “Dil ne söylerse olur”u yaşatan en güzel örneğimizsin. Torunlarının çocuklarını kucağına almış, hayatı hep güzel tarafıyla kucaklayan canımız babaannemiz. Güzel uykunda veda ettin bize. Sen çocukluğuma dair kalan anılarımın son büyüğüsün. Huzurla uyu... Seni çok seviyorum. 13.03.2020"


Sigara tiryakilerine koronavirüs uyarısı!

Sigara tiryakilerine koronavirüs uyarısı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Müge Boz'un paylaşımına tepki yağdı

Annesinden öğrendiği böreklerle 62 yaşında kadın girişimci oldu