Beyonce yılın konserine hazırlanıyor

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Beyonce, 2020’de, sanatçıların en önemli performanslarını sergilediği Las Vegas Residency konseri vermeye hazırlanıyor. ABD basını, Beyonce’nin bu konserle tarih yazacağı yorumunu yaptı.

38 yaşındaki şarkıcı, kariyeri boyunca Las Vegas’ta pek çok konser verdi; ancak bu, onun ilk Las Vegas Residency konseri olacak. LoveBScoot adlı internet sitesinin haberine göre Beyonce, bu konserle “şehrin en yüksek kazancını elde eden şarkıcısı” unvanını alacak.

Konserle ilgili detaylar henüz bilinmezken, konserin 2020’nin ilk yarısında verileceği düşünülüyor.

Beyonce, daha önce Wynn Las Vegas’ta verdiği konseri, ‘I Am Yours: An Intimate Performance’ adıyla canlı kayıt albümüne dönüştürmüştü.

Forbes dergisi verilerine göre ABD'li şarkıcı, 2019’da müzik dünyasının en çok kazanan kadın şarkıcısı oldu. Beyonce, son bir yılda vergiler hariç 105 milyon dolar kazandı.

Billboard’un geçen yıl hazırladığı en yüksek cirolu 100 konser listesinde, tek bir konserde 5,7 milyon dolar bilet geliri elde eden Beyonce ve rap şarkıcısı eşi Jay Z, toplamda dokuz gösteride 34,7 milyon dolarla zirvede yer almıştı.