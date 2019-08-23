Beyonce tartışma yarattı

Beğendiğim hakkındaki haberleri görünce şöyle bir göz attığım Beyonce de tıpkı benim gibi ikiz bebekler dünyaya getirdi.

İkiz gebeliğin ne kadar zor geçtiğini çok iyi bilirim.

Onunda çok zor geçmiş olacak ki bu dönemini kaleme almış.

Ancak kiloları konusunda benim kadar şanslı değil.

Ben ikiz gebelik olmasına rağmen sadece dokuz kilo almıştım.

Bebeklerimde Tanrı’ya şükür gayet sağlıklı kiloda doğdular.

Beyonce ise doğum kilolarından kurtulmak için Macro Borges’in 22 günlük beslenme planını 44 gün boyunca uygulamış.

Konuyla ilgili sosyal medya kanalında çekim bile yapmış.

22 günlük bu beslenme planı, %100 bitkisel beslenmeye dayalı ve birçok yiyecek grubunun olmadığı bir plan.

Beyonce, bu beslenme planını şu şekilde özetliyor;

Ekmek yok, karbonhidrat yok, süt ürünleri yok, et yok, alkol yok... Ve ben açım.

Tabii böyle olunca uzmanlar tepki göstermiş.

“Çok üzücü. Öncelikle bu beslenme şekli inanılmaz sınırlayıcı. Önerilen yiyecek gruplarının çoğu bu diyette yok ‘’diyen uzmanlar fanlarıyla paylaşımını doğru bulmamış.

Doğum kilolarından kurtulmak benim için çok da zor olmadı ama bu sorunu yaşayan tüm hemcinslerime kolaylıklar diliyor, doğru bir diyetin yanı sıra pilates yapmalarını öneriyorum.

Kilolardan sağlıklı bir şekilde kurtulmanız dileğiyle...

ORMAN YANGINLARININ ÇIKIŞ SEBEBİ

Türkiye’deki çıkan orman yangınlarının çıkış sebebinin %80’i insan kaynaklı.

Bunu ben değil; Sakarya Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Dünya Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu Başkanı Prof.Dr. Hakan Serhad Soyhan söylüyor ve ne acıdır ki; yapılan istatistiklerde orman yangınının çıkmasına en büyük etkenin sigara izmaritleri olduğudur.

Doğal nedenlerle ortaya çıkan yangın sayısı o kadar az ki; doğa bir şekilde yangına karşı kendini koruyor.

Yangına karşı koruyor ama biz insanlardan maalesef kendini koruyamıyor.

Biz insanoğlunun dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sayesinde her yaz ormanlarımızın yandığına şahit oluyoruz.

Doğa bize nefes almamız için varolmuşken biz onu yok etmek için her şeyi yapıyoruz.

Çoluk çocuk yaz aylarında ormanlara koşmayı biliyoruz ama giderken orayı ellerimizle yok ediyoruz.

Betonlaşmadan sürekli şikayet eden bizleriz ama doğaya olan saygımız ve sevgimiz maalesef yok.

Biraz daha dikkat, özen diliyorum insanlık adına. Yoksa yakında nefes alamayacak duruma geleceğiz.