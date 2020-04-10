Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyaz Show hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı "Beyaz Show", kolaj bölümleri ile yeniden ekrana geliyor. Beyaz Show hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Hasret bitiyor; yayınlanmış en iyi anlardan oluşan kolaj bölümleriyle Beyaz Show, Kanal D ekranına geri dönüyor. İşte tüm merak edilenler..

BEYAZ SHOW YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?



Klasikleşmiş skeçler, Beyaz’ın canlandırdığı tiplemeler, usta sanatçılarla özel anlar, gündem yaratan dünyaca ünlü konuklar ve sürprizler, 10 Nisan Cuma gecesi 00:15’te Beyaz Show’da ekrana gelecek.

“Beyaz Show”, tekrar bölümüyle 10 Nisan Cuma gecesi 00:00’de Kanal D’de.