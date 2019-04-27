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  3. Beşiktaş'taki zincirleme kazadan Sibel Can şikayetçi olmadı

Beşiktaş'taki zincirleme kazadan Sibel Can şikayetçi olmadı

Beşiktaş'taki zincirleme kazadan Sibel Can şikayetçi olmadı

Bir minibüs sürücüsü Beşiktaş’ta Sibel Can’ın da içinde olduğu araçlara çarptı. Can ve diğer sürücüler Murat M.’den şikâyetçi olmayınca dosya kapandı.

Sibel Can, küçük oğlu Emir Aksüt ile Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı'nda kaza yaptı. Beş aracın karıştığı zincirleme kazaya dikkatsiz bir minibüs şoförü sebep oldu. Kırmızı ışıkta beklerken Can ile oğlunun da içinde bulunduğu araçlara arkadan gelen bir minibüs çarptı.

Kaza sırasında biri çocuk üç kişi yaralandı. Can ve oğlu da büyük korku yaşadı. Olay savcılığa taşındı, ardından dosya uzlaşma bürosuna gönderildi. Can ile diğer üç aracın sürücüleri kazaya neden olan Murat T.'den şikayetçi olmayınca dosya kapandı.

(Sabah)

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