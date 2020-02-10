Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, sahalardan sonra gece alemlerine de döndü... Göreve geldikten sonra ikide iki yaparak Beşiktaş'ı toparlayan Yalçın, önceki akşam 3-0'lık Gaziantep galibiyetini yakın dostları Talip Öztürk ve Nil Özalp ile Günay'da kutladı. Yalçın, hayranı olduğu Ebru Gündeş'i ön masadan dinledi.

Yalçın'ın masasındaki gizemli bir güzel ise dikkat çekti. O güzel, Nil Özalp'in yakın dostu olan Melisa Şalgam'dı. 24 yaşındaki genç oyuncu ile Sergen Yalçın gece boyunca yan yanaydı.

Derin bir muhabbete dalan ikili, toplu fotoğraflarda ise birbirlerinden uzak kaldı. Bu yakınlaşma "Efsane geri döndü" yorumlarına neden oldu.

Gündüz Beşiktaş'ın maçını Vodafone Park'ta izleyen Melisa Şalgam, gece de Sergen Yalçın'la samimi şekilde görüldü. (Takvim)