Berrak Tüzünataç koronavirüs önlemlerini abarttı: Bir döngüye girmiş durumdayım!

Ellerini temiz tutmak için tüm koşulları yerine getiren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından şu şekilde bir açıklama yaptı:

"Ellerim dezenfektandan ve yıkamaktan kayış gibi oldu. Krem sürünce de sanki ellerim mikrop kapmış gibi geliyor. Bir döngüye girmiş durumdayım. Yıkıyorum ellerim kuruyor, krem sürüyorum ellerim temiz değilmiş gibi geliyor, yıkıyorum ellerim kuruyor. Ve bunun gibi..."