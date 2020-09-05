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  3. Berrak Tüzünataç, aşk iddialarını yalanladığı Ali Yörenç'le baş başa yemekte yakalandı!
05 Eylül 2020 Cumartesi 09:15 | Son Güncelleme:

Berrak Tüzünataç, aşk iddialarını yalanladığı Ali Yörenç'le baş başa yemekte yakalandı!

Berrak Tüzünataç, aşk iddialarını yalanladığı Ali Yörenç'le baş başa yemekte yakalandı!

Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın, Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra Ali Yörenç'le aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Aşk haberlerine sitem eden Tüzünataç, önceki akşam Çeşme Alaçatı'da bir restoranda sevgilisiyle baş başa yemekte görüntülendi.

Baş başa romantik bir gece geçiren sevgililer, mekandan gece yarısı ayrıldı. Çıkışta kendilerini bekleyen araçlarına doğru yürürken objektifleri fark eden ikili, soruları yanıtsız bıraktı.

AŞK HABERLERİNE SİNİRLENMİŞTİ

Berk Suyabatmaz’la ilişkisi kısa süre önce sona eren Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde Yörenç’le Marmaris’te görüntülenmiş, ardından fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak aşkını ilan etmişti. Ancak aşk haberleri magazin sayfalarında çıkınca Berrak Tüzünataç, iddialara sosyal medya hesabından sitem etmişti.

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