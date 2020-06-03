Berkay'dan tepki çeken sözler: Biraz daha aç kalın!

Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır ailesiyle karantinada olan, önce arabasını sonra da evini değiştiren Berkay, sosyal medyada tepki çeken bir açıklamada bulundu.

İşte Berkay’ın sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı o paylaşım:

“MİKROP BULAŞMIYOR”

“Otel içi, bar ya da her ne var ise yapılan ‘konser ve canlı müzik' adı altında tüm organizasyonlarda mikrop ve virüs asla bulaşmıyor. Bilginize arz ederimmmm. Ha bu arada, bu işten ve bu işten dolayı diğer tüm işletmelerden ekmek kazanan herkes biraz daha aç kalın...”