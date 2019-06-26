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  3. Berkay'dan iddialı sözler: Bir daha olsa bir daha yaparım!

Berkay'dan iddialı sözler: Bir daha olsa bir daha yaparım!

Berkay'dan iddialı sözler: Bir daha olsa bir daha yaparım!

Geçtiğimiz haftalarda emniyet şeridi ihlali yapan şarkıcı Berkay konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. 2.Sayfa'ya konuşan Berkay, "Evladıma ulaşmam lazımdı" diyerek kendisini savundu.

Eşi Özlem Ada Şahin'le birlikte görüntülenen Berkay gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Emniyet şeridini ihlal ettiği görüntüleri hatırlatılan Berkay, "Abi şimdi yaptığım hatayı savunacak kadar eğitimsiz değilim. O bir hata ama şöyle bir şey söz konusu. O gün biz Özlem'le evimizde değildik. Arya'nın da süt ve süt ürünlerine alerjisi var. Özlem'in annesi bizdeydi. Bize fotoğraf attı. Yüzünün bir tarafı kızarmış sanırım sütlü bir şey yedi. O şeridi kullanmak zorunda kaldık.

'BİR DAHA YAPARIM'

Hatta bir polis arkadaşımızdan da rica ettik "Allah korusun acil bir durum olabilir evladımla ilgili bize yardımcı olabilir misiniz" diye. Ben de acil bir durum için kullandım. Ha bu arada doğru olduğunu söylemiyorum ama bir daha olsa bir daha yaparım. Çünkü o an evladıma ulaşmam lazımdı. Annesi de ben de son derece panik haldeydik. Allah da kimseye böyle panik anları yaşatmasın" sözleriyle konuya açıklık getirdi.

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