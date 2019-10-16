Berkay'dan anlamlı hareket! Konser gelirini...

Berkay sosyal medyasında yaptığı paylaşımla tüm hayranlarına seslenerek 'Konsere gelemeseniz bile bu konserin tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na kalacak, bir bilet alarak siz de katkıda bulunabilirsiniz' diye seslendi. Sanat, cemiyet ve iş dünyasının birçok ünlü ismi de Berkay ‘ın çağrısına bilet alarak cevap verdi.