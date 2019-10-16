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  3. Berkay'dan anlamlı hareket! Konser gelirini...

Berkay'dan anlamlı hareket! Konser gelirini...

Berkay'dan anlamlı hareket! Konser gelirini...

Şarkıcı Berkay, 19 Ekim Cumartesi günü İstanbul Vadi Açıkhava konser alanında tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağı konseri ile binlerce müzikseveri coşturacak.

Berkay sosyal medyasında yaptığı paylaşımla tüm hayranlarına seslenerek 'Konsere gelemeseniz bile bu konserin tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na kalacak, bir bilet alarak siz de katkıda bulunabilirsiniz' diye seslendi. Sanat, cemiyet ve iş dünyasının birçok ünlü ismi de Berkay ‘ın çağrısına bilet alarak cevap verdi.

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