Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Celil Nalçakan'la aşk mı yaşıyor?

Berk Oktay’ın mahrem görüntülerini sosyal medyada yaymakla suçlanan ve 6 ila 8 yıl arası hapis cezasıyla yargılanan Merve Şarapçıoğlu, Instagram’daki paylaşımlarıyla kafaları karıştırdı.

Hürriyet'in haberine göre; Instagram’ın ‘Story’ kısmında takipçilerinden kendisine soru sormalarını isteyen Şarapçıoğlu, “Kalbin dolu mu?” sorusuna “Evet” yanıtını verdi, aşk dolu paylaşımlarına da oyuncu Celil Nalçakan’ı etiketledi. Ancak takipçilerinin “Gündeme gelmek için Celil Nalçakan’ı kullanıyorsun” yorumları üzerine paylaşımlarını 20 dakika sonra sildi.

Merve Şarapçıoğlu’nun, kendisinden 10 yaş büyük oyuncu Celil Nalçakan’a olan aşkının karşılıklı olup olmadığı bilinmiyor.

Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay’ın 2 yıl devam eden boşanma davası geçtiğimiz şubat ayında sonuçlandı. Ancak boşanma kararı henüz nüfusa işlenmedi. Şarapçıoğlu da bu yüzden “Bir daha evlenmeyi düşünüyor musun?” diye soran takipçisine “Durun daha boşanma kararı kesinleşmedi” yanıtını verdi.

FOTOĞRAFLAR SEVGİLİYE Mİ?

Sadece Berk Oktay’ın değil, Merve Şarapçıoğlu’nun da mahrem görüntüleri sosyal medyada ortaya saçılmış, Oktay geçtiğimiz günlerde o görüntüler için “Eşim tarafından bana gönderilmedi” demişti.



Şarapçıoğlu’nun son paylaşımı, akıllara “Acaba Merve Şarapçıoğlu o görüntüleri eşine değil, sevgilisine yollarken mi hack’lendi?” sorusunu getirdi.