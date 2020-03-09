Berk Işık 'Yaban Gülüm' adlı single'ı hayranlarının beğenisine sundu

Ölmez Müzik etiketi ile yayınlanan ‘’Berk – Yaban Gülüm’’ isimli single'ın sözü ve müziği ‘’Kubilay Karça’’ ya ait. Şarkının aranjesini ise ‘’Tarık İster’’ üstlendi.

Muhteşem bir sound ile Berk’in güzel yorumu eşliğinde ortaya çıkan yeni şarkı müzikseverlerle buluştu. Çok farklı bir klip ile sunulan şarkının klip koltuğunda ‘’Cem Kılıç’’ oturdu. Klip, ‘’YouTube / Müzik Ölmez’’ kanalında ve Şarkı Tüm Dijital Platformlarda hayranlarının beğenisine sunuldu.

BERK IŞIK KİMDİR?

Berk Işık, 1998 yılında Türkiye'de dünyaya geldi. Müzik tutkusu küçüklüğünde gittiği gitar kursu sayesinde başladı. Bununla beraber eş zamanlı olarak koro ve şan dersiyle bu yeteneğini ilerletti. Müzik kariyerini inşa ederken bir yandan da Beykent Üniversitesinde İletişim Tasarımı eğitimi devam ediyor.