Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerinde olduğu 'Gönül Dağı' dizisinden ilk kareler

‘Gönül Dağı’ dizisinden ilk kareler basına servis edildi. TRT 1’de ekrana gelecek olan Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini paylaştığı dizi, bozkırda hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü anlatıyor. Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi’nde çekilen yapım, önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacak.