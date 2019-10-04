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  3. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

İkinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten beklenen haber geldi. Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Halit Ergenç ile evliliğinden Ali adında bir oğlu olan Bergüzar Korel, şimdilerde ikinci çocuğuna 5 aylık hamile. Hamileliğinin tadını doyasıya çıkaran 37 yaşındaki Korel'in sonunda bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. 

BİR OĞLU DAHA OLACAK

2. Sayfa'nın haberine göre Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, yeniden bir erkek bebek bekliyor. Çiftin evinde bayram havası olduğu konuşuluyor.

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