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  3. Bergüzar Korel ateş püskürdü: İnsanlıktan nasibini alamamış yaratıklar!
08 Eylül 2020 Salı 13:56 | Son Güncelleme:

Bergüzar Korel ateş püskürdü: İnsanlıktan nasibini alamamış yaratıklar!

Bergüzar Korel ateş püskürdü: İnsanlıktan nasibini alamamış yaratıklar!

İki ay önce SMA hastası çocuklara ilaç parası toplamak için sosyal medyada yardım kampanyası başlatan oyuncu Bergüzar Korel, çocukların ailelerinden para isteyen ünlülere ateş püskürdü.

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, iki ay önce SMA hastası çocuklara ilaç parası toplamak için sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Sanatçı, hasta çocuklara yardımda bulunan firmaların reklamını yapacağını açıkladı.

Korel'in başlattığı yardım kampanyası sayesinde hastalar yeniden hayata bağlandı. Korel, bazı ünlülerin SMA hastası çocuğu olan ailelerden paylaşım karşılığında ücret talep ettiğini duyduğunda ise çıldırdı: "İnsanlıktan nasibini almamış yaratıklar. Hepinizi tek tek deşifre edeceğim..."

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