Bergen'i canlandıracak olan Serenay Sarıkaya şaşkına uğradı: Sesin arabeske yatkın değil!

Oyuncu Serenay Sarıkaya, arabesk müziğin önemli isimlerinden Bergen’in hayatını canlandıracağı film için şan derslerine başladı.

Geçtiğimiz günlerde müzik eğitmeninin oyuncuya, “Senin sesin daha Avrupai, arabeske yatkın değil” dediği öğrenildi.

Sarıkaya’nın ise bu sözler üzerine ders sayısını artırdığı söyleniyor. Bu rolü çok önemsediğini ve elinden gelenin fazlasını yapacağını belirten oyuncunun, günlerce Bergen’in sahne görüntülerini izlediği konuşuluyor.

ÇEKİMLERE KADAR DERSLERE DEVAM

Sık sık sanatçının zaman geçirdiği yakınlarıyla da sohbet eden Sarıkaya’nın çekimlerin başladığı güne kadar şan derslerine devam edeceği öğrenildi.

27 KASIM'DA VİZYONA GİRMESİ BEKLENİYOR

Sarıkaya'nın 'rüya projem' dediği Bergen filminin 27 Kasım 2020'de vizyona girmesi bekleniyor.

