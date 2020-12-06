Bergen sonrası yeni dizi... Serenay Sarıkaya imzayı attı

Bir süredir Bergen filmi için hazırlıklarını yapan Serenay Sarıkaya, yeni bir dizi anlaşması daha yaptı. Genç oyuncu, bir süredir görüşme yaptığı dizi için son kararını verdi.

Sarıkaya, Fi dizisinin ardından bir kez daha dijital bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Röportajlarında ‘Bir süredir hayata geçirmeyi düşündüğüm şeyler vardı onu yapacağım’ diyen Sarıkaya’nın yeni dizisi hayranlarında büyük merak uyandırdı.

Ayrıca 6 yıl önce Yılın Kadını seçildiği geceden bir konuşmasını yayımlayan oyuncu, ‘’İlk günden bugüne hep şükrediyorum. Başkalarına imkansız gibi görünen bu uçuk hayalin peşinden koşabildim. İşimin hastasıyım nokta net. Yakında güzel haberlerim olur size’’ diyerek de dizisinin müjdesini verdi.