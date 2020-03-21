Berfu Yenenler: Karantina günlerinde kocaları göreve davet ediyoruz

Temizlik için eşi Eser Yenenler'den de yardım alan Berfu Yenenler, önceki gün bu kareyi “Karantina günlerinde kocaları göreve davet ediyoruz” notuyla paylaştı.

Geçen ekim ayında anne olan Berfu Yenenler, eve kapandığı bu süreçte spora da başladı: “Evde six pack’lerim erimeye başladı. Bugün itibarıyla spora başlıyorum.”