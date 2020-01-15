Berfu Yenenler eridi! Doğum kilolarından tamamen kurtuldu

Hamileliği boyunca 13 kilo alan Berfu Yenenler, doğumun ardından spora başladı. Yenenler, sağlıklı beslenme ve spor ile ilk 38 günde 11 kilo verdi. O süreci takipçileriyle de paylaşan Berfu, şöyle konuştu:

"Hamileliğim boyunca 13 kilo almıştım, doğumdan sonra ilk haftada 10 kilo kendiliğinden gitti. Ben de inanılmaz şaşırdım hatta insanlar nasıl eski haline donuyor inanamıyordum ama ben de onlardan biri oldum. İlk haftadan sonra her gün 45 dakika-1 saat yürüyüş yapmaya başladım, yürüyüş her şeyin ilacı bence. Kuzey doğalı da 37 gün oldu bugün, artık bu hafta itibariyle de fonksiyonel antrenmanlara başladım. Hala gördüğünüz gibi öyle aman aman forma girdiğim yok ama bu yaz görüşürüz motivasyonumuz tam yolumuz uzun."

Berfu Yenenler, önceki akşam da eşi Eser Yenenler ile birlikte Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri törenine katıldı. Siyah mini elbisesi ile dikkatleri üzerine çeken Berfu Yenenler'in doğum kilolarından tamamen kurtulmuş olduğu gözlerden kaçmadı...