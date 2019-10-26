Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ tekrar olur mu?

Barış Kocaoğlu'nun yazısının o bölümü şöyle:

Bu ikili tekrar bir dizi çekse olur mu? Olur tabii. Uzun zamandır onlar kadar birbirine yakıştırılan iki çift olmadı Aşk-ı Memnu’dan sonra. Aşk-ı Memnu’nun senaristi Ece Yörenç ikiliyi oynatacağı senaryonun hazır olduğunu açıklayınca herkes bir heveslendi. Yakın zamanda olmasa da bu proje mutlaka gerçekleşir. Beren şuan ‘Atiye’ dizisi için Netflix çekimlerinde ama bildiğim kadarıyla Kıvanç’ın yeni bir projesi yok. Aslında her ikisi de beraber oynadıkları reytingleri diğer işlerinde maalesef göremedi. Her ikisi de doğru senaryoyla yine TV dünyasında zirveye yerleşebilir.

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