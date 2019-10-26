Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ tekrar olur mu?

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ tekrar olur mu?

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ tekrar olur mu"

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeniden aynı projede buluşma ihtimali ikilinin hayranlarını heyecanlandırdı. Akşam yazarı Barış Kocaoğlu da konuyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Barış Kocaoğlu'nun yazısının o bölümü şöyle:

Bu ikili tekrar bir dizi çekse olur mu? Olur tabii. Uzun zamandır onlar kadar birbirine yakıştırılan iki çift olmadı Aşk-ı Memnu’dan sonra. Aşk-ı Memnu’nun senaristi Ece Yörenç ikiliyi oynatacağı senaryonun hazır olduğunu açıklayınca herkes bir heveslendi. Yakın zamanda olmasa da bu proje mutlaka gerçekleşir. Beren şuan ‘Atiye’ dizisi için Netflix çekimlerinde ama bildiğim kadarıyla Kıvanç’ın yeni bir projesi yok. Aslında her ikisi de beraber oynadıkları reytingleri diğer işlerinde maalesef göremedi. Her ikisi de doğru senaryoyla yine TV dünyasında zirveye yerleşebilir.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serenay'ın yalnızlığı başına dert oldu!
'Demet Akalın bana hediye almasın'
Bedelli askerlik dönüşü yaptığı açıklama tepki çekmişti! Açıklık getirdi
Survivor Fatmagül Fakı evlendi
Hande Erçel'in son paylaşımı yürekleri burktu
<p>Dünyada her yıl 18 milyon, Türkiye’de yaklaşık 200 bin kişi kansere yakalanıyor. Kanser, tüm düny

Kanser Neden Bu Kadar Arttı? Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar Cevapladı...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Çanta sayesinde kim olduğu ortaya çıktı! O vicdansız anne bulundu

Tel Abyad'da yaralar hızla sarılıyor