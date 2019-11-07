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Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan barışma partisi

Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan barışma partisi

Geçtiğimiz günlerde evliliklerindeki krizi aşan Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan, barışma sonrası güzel bir haber daha geldi.

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, 5 yıl önce nikah masasına oturmuştu. 9 ay önce de evliliklerinde kriz çıkan ve boşanacakları iddia edilen çift, geçtiğimiz günlerde Doğulu'nun çabaları sonucu barıştı. 

DAVET VERECEKLER

Eşi Kenan Doğulu'ya 'Sen masumiyetini kaybettin, ben oyun arkadaşımı' sözleriyle sitem eden Beren Saat, eve geri döndü. Doğulu'nun ise bu barışmanın şerefine Beykoz’daki evlerinde bir davet düzenleyeceği öğrenildi.


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