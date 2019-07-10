Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Beren'den manidar paylaşım!

Geçtiğimiz aylarda da yaptığı paylaşımlardan sonra evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı haberlerine açıklık getirmeyen Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin boşanıp boşanmayacağı merak konusu oldu. Beren Saat'in son paylaşımdan sonra tekardan hayranları tarafından en çok sorulan soru "Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu?" sorusu oldu. "Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu?" sorusunun cevabı ve merak edilenler haberimizin içinde.

Beren Saat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ve yüzüğünü çıkarmasıyla çıkan haberleri doğrulamıştı.Bügün de ünlü oyuncunun Oscar Wilde'nin 'Size sıradan biriymişsiniz gibi davranan kişileri asla sevmeyin' sözlerini paylaşması boşanma dedikodularını tekrar gündeme getirdi.

Gönderiye yapılan yorumlar arasında "Neden acı çektiğin ilişkiyi yaşıyorsun ki? anlaşamıyosanız ayrılın." gibi yorumlar çoğunluktaydı.