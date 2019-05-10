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  3. Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanma haberleri hakkında ilk kez konuştu

Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanma haberleri hakkında ilk kez konuştu

Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanma haberleri hakkında ilk kez konuştu

Kenan Doğulu ve Beren Saat ilişkisi hakkında sürekli çıkan boşanma dedikodularına Doğulu son noktayı koydu.

Doğulu, 'Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri' töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"3. şahısları ilgilendiren bir mevzu olduğunda bunu anons ederiz. O yüzden endişelenen insanları haklı görüyorum, önlerinde sevgi ve saygıyla eğiliyorum."

"İnsanları negatif haberlerle bu kadar üzmeyin. İnsanları ilgilendiren bir şey olursa söyleriz."

"Beren sette ve çok yoğun. Yaptığınız her negatif haber istese de istemese de eşimizi dostumuzu üzüyor. Telefonlarımız susmuyor. İyiyiz bir sorun yok keyfimiz yerinde."

(Hürriyet)

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