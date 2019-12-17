Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8552
  • 6,5264
  • 277.883
  • 111673
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Beren Saat konuştu! Atiye'yle ilgili dikkat çeken itiraf

Beren Saat konuştu! Atiye'yle ilgili dikkat çeken itiraf

Beren Saat konuştu! Atiye'yle ilgili dikkat çeken itiraf

Oyuncu Beren Saat, ünlü bir dergi için gelinlikle poz verdi. Saat, yeni dizisi Atiye'yle ilgili de konuştu.

Beren Saat, dergiye verdiği röportajda 27 Aralık’ta ekranda olacak 'Atiye' dizisiyle ilgili şunları söyledi:

"Atiye hem canımı yakan, hem beni derinleştiren bir yol arkadaşı. Umarım yolu açık olur. Bunu Fatmagül’de ve Ela’da da derinden hissetmiştim. Bazı hikayeler sizden büyüktür ve insanların faydalanması için popüler kültür üzerinden anlatılmalıdır. Atiye’nin hikayesinden çok fazla kadın yararlanacak."


İlk kare geldi! İşte Denizhan bebek
Beren Saat'ten 'Atiye' itirafı
Tülin Şahin: Kırk günlükken ölümden dönmüşüm
Simge Sağın: Sahteme dikkat edin
Burak Özçivit'in kardeşinden üzen haber
<p>Skandal olayın ardından Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak yaptığı açıklamada

Buz Hokeyinde İstiklal Marşı Krizi! Bağırarak Tamamladılar...

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Hayvanların komik halleri

Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün üçüncü kez toplanıyor