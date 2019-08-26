Beren Saat, Kenan Doğulu'ya ihanet mi etti? Flaş iddia!

Temmuz 2014'de gösterişli bir düğünle nikah masasına oturan Kenan Doğulu ile Beren Saat'in uzun bir süredir evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Haberler karşısında şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmayan çiftle ilgili son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Magagenius isimli bir sayfa, "Çok ünlü artist kızımız problemli evliliğine noktayı koymuş gibi. Şimdi 'arkadaşız' derler" diyerek bir çiftin fotoğrafını paylaştı ve isim belirtmedi.

O KİŞİ BEREN SAAT Mİ?

Sosyal medyayı karıştıran fotoğraftaki kişinin Beren Saat olduğu iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları Beren Saat'i saç şeklinden ve fiziğinden tanıdıklarını belirterek fotoğrafın altına yorum yağdırdı. Konuyla ilgili Saat'ten bir açıklama ise gelmedi.

İŞTE OLAY YARATAN O POZ: