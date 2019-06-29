Beren Saat Alaçatı'da tatil yapıyor!

Güzel oyuncu Beren Saat aralarında Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan’ın olduğu arkadaşlarıyla Alaçatı’da tatil yapıyor. Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti hakkında boşanma iddiası ortaya atılmıştı. Doğulu ve Saat bu iddiaları reddetse de dedikodular sürüyor..

Beren Saat, Alaçatı'da Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan’ın da aralarında bulunduğu arkadaşlarıyla tatil yapıyor.Kenan Doğulu ile evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşulan Beren Saat, aralarında Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan’ın olduğu arkadaşlarıyla Alaçatı’da tatil yapıyor. Rol aldığı "Atiye" dizisinin çekimlerine verilen arayı fırsat bilen oyuncu, yorgunluk atıyor.

Ayrı değiller!

Bu arada Kenan Doğulu dün akşam Harbiye'de sahne aldı. Doğulu'yu dinleyenler arasında annesi Serpil Doğulu da vardı. Anne Doğulu, Kenan-Beren ilişkisiyle ilgili sorulara, "Beren ile Kenan ayrı değiller. Her şey yolunda. Herkes işinde gücünde..." dedi.