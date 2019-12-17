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  3. Benim Tatlı Yalanım'dan hayranlarını üzen haber! Final mi yapıyor?

Benim Tatlı Yalanım'dan hayranlarını üzen haber! Final mi yapıyor?

Benim Tatlı Yalanım'dan hayranlarını üzen haber! Final mi yapıyor"

Yayın hayatına büyük umutlarla başlayan ve kısa sürede sevilen Benim Tatlı Yalanım dizisi final kararı aldı.

Ekranlardaki yaprak dökümü devam ediyor. Yaz dizisi olarak başlayan ve Furkan Palalı ile Aslı Bekiroğlu’nun başrollerini paylaştığı Benim Tatlı Yalanım dizisi, yapımcı ve kanalın kararı ile sezonda da devam etme kararı almıştı. Ancak 26 bölümü yayınlanan dizi, sürpriz bir kararla 28. bölümü ile final yapacak.

REYTİNGLERDE DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dizinin reytinglerinin son dönemde düşüşe geçmesi, daha önce sona eren dizilerle aynı kaderi paylaşmasına sebep oldu.

Öte yandan, Star TV ekranlarında büyük umutlarla yayın hayatına başlayan Sevgili Geçmiş dizisi final kararı almıştı. Başrollerini Ece Uslu, Emre Kınay, Melis Sezen, Sevda Erginci ve Seçkin Özdemir gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi 8. bölümü ile ekrana veda etti.


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