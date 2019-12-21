Benim Tatlı Yalanım 27. bölüm izleme linki! Benim Tatlı Yalanım 28. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Cumartesi günlerinin sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu’nun yer aldığı Benim Tatlı Yalanım izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. Son bölümde Serkan, her yıl düzenlediği yıl sonu partisini yapabilmek için Nejat’ı sıkıştırmaktadır. Nejat, Suna’nın inadına Serkan’ın teklifini kabul eder. Erkek erkeğe dağ evine gideceklerdir. İşte her şey buradan sonra kötüleşir. Peki, Benim Tatlı Yalanım 28. yeni bölüm fragmanı yayında mı? İşte cevabı…

BENİM TATLI YALANIM 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimiz içerisine eklenecektir.

BENİM TATLI YALANIM 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Suna ve Nejat, evli ve çok mutludur.

Suna ve Nejat 2 haftadır evli ve çok mutludur. Ancak evlilikleri hiç beklemedikleri bir yerden sınanmak üzeredir. Suna’nın evde yapmak istediği ‘küçük’ değişikliklerle başlar her şey. Nejat’ın üzerine çalıştığı tasarımları ortadan kaybolunca ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Aslında bu tek taraflı bir gerginliktir. Nejat, Suna’yı suçlamamış olsa da Suna, alınganlık yapar. Alınganlık, kavgaya, kavga da suçlamaya dönüşür. Nejat ağzını bile açamadan Suna’nın gazabından nasibini almıştır ve son derece şaşkındır. Bu sırada Serkan, her yıl düzenlediği yıl sonu partisini yapabilmek için Nejat’ı sıkıştırmaktadır. Nejat, Suna’nın inadına Serkan’ın teklifini kabul eder. Erkek erkeğe dağ evine gideceklerdir. Suna da paralelinde kızları bir araya toplamıştır ve dağ evinde ‘ajanı’ olduğu için içi çok rahattır. Fakat dağ evine gelen beklenmeyen misafirler, olayların seyrini değiştirmek üzeredir.

BENİM TATLI YALANIM KONUSU

Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat'ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı "idare edecek" yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir.

Suna'nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat'ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra'nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.