Benim Tatlı Yalanım 25. son bölüm özeti: Benim Tatlı Yalanım 26. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Benim Tatlı Yalanım 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Star Tv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural’ın paylaştığı Benim Tatlı Yalanım yine eğlenceli bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Suna ile Nejat dağ evinde herkesten uzakta yaşamaya başlarlar. Daha sonra ise dönüş yolunda beklenmedik bir kaza yaparlar. İşte Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti ile ilgili detaylar haberimizde

BENİM TATLI YALANIM 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimiz içerisine eklenecektir.

BENİM TATLI YALANIM 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

Aylin, Nejat’ı geri kazanabilecek mi?

Nejat ve Suna herkesten gizli bir ilişkiyi yaşamaya başlamışlardır. Dağ evinden dönüşte ufak bir kaza geçirirler. Suna’nın bir süre evde dinlenmesi gerekir. Ancak bu durum kurdukları oyun gereği, Aylin’le yakınlaşan Nejat’ı kıskanmasına ve ortalığı karıştırmasına engel olmaz. Nejat, Suna’nın kıskançlık krizleriyle eğlenirken, ona aslında çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır.

BENİM TATLI YALANIM KONUSU

Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat'ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı "idare edecek" yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir.

Suna'nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat'ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra'nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.