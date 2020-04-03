Bengü'ye karantinada doğum günü kutlaması

Şarkıcı Bengü, 1 yıllık birlikteliğin ardından 2018 yılında görkemli bir düğünle Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

BENGÜ 41 OLDU

Geçtiğimiz yıl kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü dün 41 yaşına bastı.

3 KİŞİLİK KUTLAMA

Ünlü şarkıcı yeni yaşını eşi ve kızı ile birlikte kutladı. Bengü, kutlama fotoğrafını da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

DOĞUM GÜNÜ MESAJI

"Tüm kalbimle sağlık diledim; hepinize, hepimize...Çare diledim sonra...bugünlerin bir an önce geçmesi ve geride kalması için artık bunun bir çaresini diledim...Kimse ölmesin diledim...İyilikler diledim tüm insanlığa..Sevgi diledim...Sevdiklerime , sevdiklerinize sarılın diye diledim...Sağlık olsundu ve bir de kavuşup sarılsak yeterdi çünkü artık bize..."