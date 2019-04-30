Bengü'nün dadı imtihanı... 20 dadıyı testten geçirdi

Kızını kucağına almak için gün sayan Bengü, 20 dadı adayını testten geçirerek annelik sürecine hazırlığa başladı.

HENÜZ KARAR VERMEDİ

Kızına dadı bulmak için şimdiden harekete geçen Bengü, 1 ayda yaklaşık 20 dadı ile görüştü. Dadı arayışları süren Bengü, 20'ye yakın yerli-yabancı dadı ile görüştü ancak henüz içine sinen birini bulamadı.

29 AĞUSTOS'TA NİKAH MASASINA OTURMUŞTU

Ünlü sanatçı Bengü, 29 Ağustos'ta Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu.