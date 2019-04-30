Bengü'nün dadı imtihanı... 20 dadıyı testten geçirdi
5 aylık hamile olan Bengü, 20 dadı adayını testten geçirdi.
Kızını kucağına almak için gün sayan Bengü, 20 dadı adayını testten geçirerek annelik sürecine hazırlığa başladı.
HENÜZ KARAR VERMEDİ
Kızına dadı bulmak için şimdiden harekete geçen Bengü, 1 ayda yaklaşık 20 dadı ile görüştü. Dadı arayışları süren Bengü, 20'ye yakın yerli-yabancı dadı ile görüştü ancak henüz içine sinen birini bulamadı.
29 AĞUSTOS'TA NİKAH MASASINA OTURMUŞTU
Ünlü sanatçı Bengü, 29 Ağustos'ta Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu.