Bendeniz; Cenk Eren, Işın Karaca ve Demet Akalın'a çattı: Milyonlar cebinizde bu kudurmak niye

90’lara damgasını vuran sanatçı Bendeniz, uzun süren sessizliğini meslektaşları Cenk Eren, Işın Karaca ve Akalın’ın ‘Artık sahneye çıkmak ve para kazanmak istiyoruz’ sözleri karşısında bozdu. Bendeniz, salgın nedeniyle durma noktasına gelen eğlence sektörünün yeniden canlanması isteyen meslektaşlarını “Bu kadar mı kudurdunuz?” sözleriyle eleştirdi.

BİRAZ UTANIN



Sosyal medya hesabından kızgınlığını dile getiren Bendeniz, “Terasa iki masa atayım da gelin. Bu kadar mı aç kaldınız, milyonlar cebinizde bu kadar kudurmak niye? Almasaydınız boyunuzdan büyük evleri… AVM’de konser vereceklermiş, restoranlarda sorun olmazmışmış, bekleyin, bekleyin biraz!!! Bir sürü çaresiz insan varken utanın biraz utanın” dedi.

KALBİN ÇOK KÖTÜ



Bendeniz’e ilk yanıt Cenk Eren’den geldi: “Beni en çok vicdansız olmakla itham etmen üzdü. Bu yaraladı beni. Kalbinin bu kadar kötü olduğunu inan bilmiyordum. Ben müzisyenler için bunu istedim.”

NE DEMİŞLERDİ?



Cenk Eren “Tamam bizler 3-5 yıl idare ederiz ama kayıt dışı müzisyenler zorda”, Demet Akalın “Ben idare edemiyorum”, Işın Karaca ise “Madem AVM’ler açılıyor, ben de gider AVM’de konser veririm” demişti.