15 Aralık 2020 Salı 16:27 | Son Güncelleme:
Bella Hadid kamyon arkası söz paylaştı
Sık sık ağladığı anlara sosyal medya hesabında yer veren dünyaca ünlü model Bella Hadid, yaptığı son paylaşımla şaşkınlık yarattı. Hadid'in paylaşımına Türk takipçileri büyük ilgi gösterdi.
Giyim tarzı ile sık sık eleştirilen dünyaca ünlü model Bella Hadid, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile sosyal medyada büyük ses getirdi. Bir araba arkası yazısını Instagram sayfasında yayınlayan Bella Hadid, gecenin en çok konuşulan ismi oldu.
ESKİ SEVGİLİSİNE GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI
‘Yallah’ yazısını paylaşan ünlü model Hadid, not olarak ise ‘Yallaa...’ ifadesini kullandı. Türk takipçilerinin ilgisini çeken Hadid’in bu paylaşımı, eski sevgilisi The Weeknd’e gönderme olarak yorumlandı.
İşte Bella Hadid'in gönderme olarak yorumlanan o paylaşımı: