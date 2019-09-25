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Belçim Bilgin'den Beren Saat açıklaması

Belçim Bilgin'den Beren Saat açıklaması

Oyuncu Belçim Bilgin, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kenan Doğulu ile evliliğinde kriz yaşayan Beren Saat'i, ünlü Fransız DJ Maga ile tanıştırdığı iddialarına yanıt verdi.

5,5 yıl önce dünyaevine giren Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliğinde bir süredir kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Ayrılık haberleri ile gündemden düşmeyen çiftten Beren Saat'in, geçen aylarda bir gece kulübünde Dünyaca ünlü Fransız DJ Maga ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada olay olmuştu.

BELÇİM BİLGİN Mİ TANIŞTIRDI?

Maga ile Saat'i, ünlü oyuncunun yakın dostu Belçim Bilgin'in tanıştırdığı iddia edildi. Konuyla ilgili olarak 2. Sayfa programının kameralarına konuşan Belçim Bilgin, "Beren'in özel hayatını neden bana soruyorsunuz? Onları bulun, onlara sorun! Benim tanıştırdığım mı yazmışlar, hiç haberim yok. Sizden duyuyorum." dedi.

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