Belçim Bilgin 'Behzat Ç.' dizisi hakkında konuştu: Ortada kaldım

Recep ASLAN

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın yaptığı ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ filminin çekilen ikinci serisinin galası Kanyon’da gerçekleşti. Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Aytaç Şaşmaz ve Elif Doğan’ın yer aldığı filmin gecesine serinin ilkinde oynayan Belçim Bilgin ile Mehmet Günsür de katıldı.

ÜÇÜNCÜSÜ DE GELECEK

Gösterim öncesi kameralara konuşan Belçim Bilgin, “Mehmet’ten biraz şanslıyım. O İtalya’da olduğu için filmi göremedi ama ben izledim. Çok güzel ve başka bir film geliyor. İnşallah üçüncü film de gelecek” açıklamasında bulundu. Bilgin kendisinin de rol aldığı, uzun süre sonra dijital platforma dönen Behzat Ç. dizisinin bitmiş olmasının üzüntüsünü yaşadığını dile getirirken, “Ortada kalakaldım. Olsun Behzat Ç. ile bir anım oldu. Talihsizlik, yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu. Mehmet Günsür ise “Atiye çok iyi gidiyor. Yakında 2.sezonu çekeceğiz” dedi.

Filmin oyuncuları Aytaç Şaşmaz, Elif Doğan, Nesrin Cavadzade ve Yiğit Kirazcı, gösterim öncesi kameraların karşısına kırmızı halı şıklığında çıktı.