10 Haziran 2019 Pazartesi 15:45 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:49
Beklenen filmin setinden ünlü oyuncunun görüntüleri böyle sızdırıldı
Marvel’ın beklenen filmi Black Widow’un set görüntüleri internete sızdı. Başkarakter Natasha’yı canlandıran oyuncu Scarlett Johansson’ın etrafta yürüdüğü ve telefonda konuştuğu görüldü.
Marvel’ın beklenen filmi Black Widow’un set görüntüleri internete sızdı. Londra’da bulunan Pinewood Stüdyoları’nın hemen dışındaki ormanlık alanda çekilen fotoğraflarda, başkarakter Natasha’yı canlandıran Scarlett Johansson’ın etrafta yürüdüğü ve telefonda konuştuğu görüldü. Black Widow’un Yenilmezler’de (Avengers) yaşanan olaylardan öncesini anlatması bekleniyor.
(Independent Türkçe)