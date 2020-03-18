Bekir Aksoy'un mutlu günü! İkinci kez baba oldu

İşte Bekir Aksoy'un o mesajı...

"Arkadaşlar, dün 14:55 te oğlumuz Asil dünyaya merhaba dedi. Allah'a şükür hem Asil'in hem de, dün çok zor bir şeyi başaran, normal doğum yaparak bütün doğum anını her hücresinde hissederek bizi sonsuz mutlu eden güzel eşim çok iyi ve sağlıklılar."

"Yaşadığımız şu karamsar günlerde hem bizim için hem ülkemiz, hem de dünyamız için bir umut yeni doğan çocuklarımız. İnşallah Asil de varlığı ile bizi onurlandırır her zaman."

"Ayrıca doktorumuza çok teşekkür ediyorum. Tabi bu muhteşem ekibe de ayrı ayrı sonsuz minnettarız. Belki teker teker isimlerini sayamayacağım doktorlar, hemşireler, görevliler ve ebelerimiz, iyi ki varsınız"