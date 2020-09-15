Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu’nun yeni imajı herkesi şoke etti. Erdal Beşikçioğlu'nu görenler tanımakla güçlük çekti. Beşikçioğlu’nu Fox TV ekranında yeni dönemde başlayacak olan Kimsesizler dizisinde tanımakta bir hayli zorluk yaşayacaklar. Erdal Beşikçioğlu, saçlarını, sakallarını ve bıyıklarını kestirerek bambaşka bir imaja büründü.

İşte Erdal Beşikçioğlu’nun yeni imajı..

Yetimhane ve kimsesiz çocuklar üzerine hazırlanmakta olan Kimsesizler dizisinde Erdal Beşikçioğlu ile Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız başrolleri paylaşıyor.