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  3. Behzat Ç. bombayı patlattı! Ünlü oyuncu kadroya katıldı...

Behzat Ç. bombayı patlattı! Ünlü oyuncu kadroya katıldı...

Behzat Ç. bombayı patlattı! Ünlü oyuncu kadroya katıldı...

Behzat Ç. bombayı patlattı! BluTV’nin özel yapımı olarak geri dönmeye hazırlanan efsane dizi Behzat Ç.’nin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Türkiye’nin sevilen kadın oyuncularından Belçim Bilgin, ‘Behzat Ç.’nin çok yakında BluTV’de yayınlanmaya başlayacak yeni sezonunda yer alacak.

Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde yer aldığı ve kendisine Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi başarılı isimlerin eşlik ettiği dizinin kadrosuna son olarak Belçim Bilgin katıldı. Bilgin, dizide bir pavyonda çalışan şarkıcıyı canlandıracak. 9 bölümden oluşan yeni sezonun çekimleri tamamlandı.

İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem’in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar’ın oturduğu ‘Behzat Ç.’nin yeni bölümleri çok yakında sadece BluTV’de izleyicilerle buluşacak. (Medyatava)

 

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