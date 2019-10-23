Begüm Akkaya kimdir, kaç yaşında? Kurşun dizisi Tomris Ayaz kimdir?
Kurşun dizisinin yayınlanmasının ardından ‘Begüm Akkaya kimdir, kaç yaşında?’ sorusu aratılmaya başladı. Fox Tv’de yayın hayatına başlayan ve başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu’nun paylaştığı Kurşun dizisi çok dikkatleri çekmeyi başardı. Dizide Tomris Ayaz karakterini canlandıran Begüm Akkaya Tomris, tıpkı babası gibi; korkusuz, cesur, gözü kara bir kızdır. Peki, Kurşun dizisi Tomris Ayaz kimdir? İşte Begüm Akkaya hayatı…
Kurşun dizisinde Tomris Ayaz karakterini canlandıran Begüm Akkaya hayatı ve yaşı merak ediliyor. Yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel ‘in üstlendiği Kurşun dizisi 23 Ekim Çarşamba günü yayın hayatına başlıyor. Dizide Begüm Akkaya Tomris Ayaz karakterine hayat veriyor. Bünyamin’in kızı olan Tomris üniversite öğrencisidir. Haberimiz içerisinden ‘Begüm Akkaya (Tomris Ayaz) kimdir?’ sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.
BEGÜM AKKAYA KİMDİR?
8 Şubat 1991 İstanbul doğumlu olan Begüm Akkaya, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur. 2010 yılından itibaren birçok sinema, tiyatro ve tv projesinde görev alan Akkaya, rol aldığı sinema filmleri “Mavi Dalga” ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, “Nergis Hanım” ile Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü, “Kuma” filmi ile Molodist International Film Festival Best Actress ve Philadelphia Film Festival Best Actress ödüllerine layık görülmüştür.
BEGÜM AKKAYA'NIN OYNADIĞI DİZİLER
Kurşun / 2019
Aşk ve Gurur / 2016
Altınsoylar / 2016
20 Dakika / 2013
Bugünün Saraylısı / 2013
Uçurum / 2012
Acayip Hikayeler / 2012
Kapalıçarşı / 2009
Kendi Okulumuza Doğru / 2008
Yeşeren Düşler / 2006
Doktorlar / 2006
Beşinci Boyut / 2005
BEGÜM AKKAYA'NIN OYNADIĞI FİLMLER
Nergis Hanım / 2013
Mavi Dalga / 2013
Kuma / 2012
Sessiz Çocuklar / 2010
72. Koğuş / 2010
Hür Adam / 2010
Aşk Tutulması / 2008
TOMRİS AYAZ
Bünyamin’in kızı. Üniversite öğrencisi. Sol görüşlü.Kendi ayakları üstünde duran güçlü gencecik bir kadın. Tomris, tıpkı babası gibi; korkusuz, cesur, gözü kara. Ama bir farkla. Tomris’in bir dünya görüşü vardı; sol görüşteydi Tomris. Yer altı dünyasıyla, raconla alakası yoktu. Ama her olayda, her eylemde resmi ve ismi vardı. Ve kalbinde taşıdığı bir sırrı, gizli aşkı: Aydın. Tomris içinde saklarken bu aşkı Zeynep ve Aydın birbirine tutuldu.