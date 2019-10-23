Begüm Akkaya kimdir, kaç yaşında? Kurşun dizisi Tomris Ayaz kimdir?

Kurşun dizisinde Tomris Ayaz karakterini canlandıran Begüm Akkaya hayatı ve yaşı merak ediliyor. Yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel ‘in üstlendiği Kurşun dizisi 23 Ekim Çarşamba günü yayın hayatına başlıyor. Dizide Begüm Akkaya Tomris Ayaz karakterine hayat veriyor. Bünyamin’in kızı olan Tomris üniversite öğrencisidir. Haberimiz içerisinden ‘Begüm Akkaya (Tomris Ayaz) kimdir?’ sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

BEGÜM AKKAYA KİMDİR?

8 Şubat 1991 İstanbul doğumlu olan Begüm Akkaya, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunudur. 2010 yılından itibaren birçok sinema, tiyatro ve tv projesinde görev alan Akkaya, rol aldığı sinema filmleri “Mavi Dalga” ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, “Nergis Hanım” ile Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü, “Kuma” filmi ile Molodist International Film Festival Best Actress ve Philadelphia Film Festival Best Actress ödüllerine layık görülmüştür.

BEGÜM AKKAYA'NIN OYNADIĞI DİZİLER

Kurşun / 2019

Aşk ve Gurur / 2016

Altınsoylar / 2016

20 Dakika / 2013

Bugünün Saraylısı / 2013

Uçurum / 2012

Acayip Hikayeler / 2012

Kapalıçarşı / 2009

Kendi Okulumuza Doğru / 2008

Yeşeren Düşler / 2006

Doktorlar / 2006

Beşinci Boyut / 2005

BEGÜM AKKAYA'NIN OYNADIĞI FİLMLER

Nergis Hanım / 2013

Mavi Dalga / 2013

Kuma / 2012

Sessiz Çocuklar / 2010

72. Koğuş / 2010

Hür Adam / 2010

Aşk Tutulması / 2008

TOMRİS AYAZ

Bünyamin’in kızı. Üniversite öğrencisi. Sol görüşlü.Kendi ayakları üstünde duran güçlü gencecik bir kadın. Tomris, tıpkı babası gibi; korkusuz, cesur, gözü kara. Ama bir farkla. Tomris’in bir dünya görüşü vardı; sol görüşteydi Tomris. Yer altı dünyasıyla, raconla alakası yoktu. Ama her olayda, her eylemde resmi ve ismi vardı. Ve kalbinde taşıdığı bir sırrı, gizli aşkı: Aydın. Tomris içinde saklarken bu aşkı Zeynep ve Aydın birbirine tutuldu.