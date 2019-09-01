Bebeğini kaybeden Seren Serengil'den ilk açıklama: Seni koruyamadım

Seren Serengil ile Yaşar İpek geçtiğimiz yıl evlenmişti. Üç düğün yapan çift, mutluluklarını her fırsatta dile getirirken bir anda boşanacaklarını açıkladı. İki taraftan şok iddialar ortaya atılırken Serengil'in, 'Hey Canlı'ya yaptığı açıklamalar magazin gündemini sarstı. Serengil'in açıklamalarından sonra Yaşar İpek de, tüp bebek tedavisi sırasında kendisinin kandırıldığını ifade etmişti. Serengil, iki gün önce fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

Eşi Yaşar İpek ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil'den üzücü haber geldi. Dün akşam hastaneye kaldırılan Serengil bebeğini kaybetti.



SEREN SERENGİL'DEN AÇIKLAMA



Instagram'dan bir paylaşım yapan Seren Serengil şu ifadeleri kullandı:



"Güzel bebeğim dayanamadın bu kadar küfüre hakarete zulme iftiraya "istenmediğim yerde kalmam" dedin gururlu kızım.. Kızım diyorum çünkü hep öyle hissettim ??ilk günden beri beraber mücadele ettik ama bu kadar kötülüğe senin minicik kalbin dayanamadı sana sahip olabilmek için ne mücadeleler verdim ben ama seni daha fazla koruyamadım hoşçakal"



6 HAFTALIKTI

Seren Serengil'in paylaştığı videoda ise hastaneden yapılan şu açıklama yer alıyor: “Hastamız Seren Hanım 2 gündür hastanemizde yatıyordu. Erken dönemde yaptığımız ultrasonlarda bebek sağlıklıydı. Yaklaşık 6 haftalık bir gebeliği vardı. Çok yüksek tansiyonla gelmişti. Dil altı dahil acil tedavilerini yaptık. Önceden de tansiyon hastasıymış. Elimizden gelen tedavileri yaptık. Bugün sabah gördük ki bebeği kaybetmişiz” diye konuştu.





